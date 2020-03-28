У восьми футболистов «Вест Хэма» появились симптомы заражения коронавирусом

Вице-президент «Вест Хэм Юнайтед» Каррен Брэди сообщила, что у восьми футболистов команды появились симптомы заражения коронавирусом.



«Хочу отметить, что у этих игроков наблюдаются лёгкие симптомы. Футболисты сейчас находятся с семьями дома на карантине и чувствуют себя хорошо. Какие симптомы? Не более чем чиханье или кашель, но все должны быть осторожными», — приводит слова Брэди The Sun.



«Вест Хэм» приостановил командные занятия, игроки тренируются в домашних условиях. Ожидается, что командные тренировки на базе клуба возобновятся 13 апреля.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.

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