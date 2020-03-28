«Дистанцию никто не соблюдает». Кейру пожаловалась на ситуацию в магазине

Катерина Кейру, бывшая баскетболистка и жена Ивана Новосельцева, в «Инстаграме» рассказала о походе в магазин в условиях карантина. По её словам, люди в супермаркетах не соблюдают рекомендуемую дистанцию, а значит, рискуют заразиться коронавирусом.
«Успешно сходили в магазин… Хотели как можно быстрее, ночью. Супербыстро выбрали продукты, уворачивались от всех людей и в итоге попали в очередь. Дистанцию никто не соблюдает, и не собирается. Отстояли очередь, ещё и чек мне дали неправильный. Его аннулировали и пришлось пересчитывать всю кассу», — заявила Кейру.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Катерина написала обращение к президенту России Владимиру Путину, не дождавшись ответа от правительства по поводу ситуации с невыплатой алиментов её мужем, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым. «У меня наступил предел сил и терпения», — заявила бывшая спортсменка.
- 28 марта 2020
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