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Дуглас Сантос — о карантине: наша жизнь остановилась, это тяжёлый удар для всех

Дуглас Сантос — о карантине: наша жизнь остановилась, это тяжёлый удар для всех
Футбол / РПЛ 0

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос призвал соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

«Наша жизнь остановилась, это тяжёлый удар для всех. Однако эта мера необходима. Профилактика — лучшее оружие в борьбе с коронавирусом. Мы должны быть ответственными и думать об окружающих. Чем раньше отправимся на карантин, тем быстрее соберёмся вновь. В этот момент просим оставаться дома с семьёй. Помните, карантин — это не отпуск. Мы должны соблюдать меры предосторожности. Эта битва — наша общая ответственность. Берегите себя. Будьте уверены, когда это пройдёт, всё будет хорошо», — написал Сантос на своей странице в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.

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