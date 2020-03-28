Дуглас Сантос — о карантине: наша жизнь остановилась, это тяжёлый удар для всех

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос призвал соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
«Наша жизнь остановилась, это тяжёлый удар для всех. Однако эта мера необходима. Профилактика — лучшее оружие в борьбе с коронавирусом. Мы должны быть ответственными и думать об окружающих. Чем раньше отправимся на карантин, тем быстрее соберёмся вновь. В этот момент просим оставаться дома с семьёй. Помните, карантин — это не отпуск. Мы должны соблюдать меры предосторожности. Эта битва — наша общая ответственность. Берегите себя. Будьте уверены, когда это пройдёт, всё будет хорошо», — написал Сантос на своей странице в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.
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