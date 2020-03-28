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«Борщ, бефстроганов и музыка». Понсе рассказал о знакомстве с русской культурой

«Борщ, бефстроганов и музыка». Понсе рассказал о знакомстве с русской культурой
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о своих музыкальных и кулинарных предпочтения. Футболист заявил, что уже успел попробовать много блюд русской кухни.

«Никакой русской песни на слуху нет. Слушаю только если попадётся русская волна на радио. А так мне очень нравится аргентинская музыка, за последнее время появилось много хороших исполнителей. Также нравится центральноамериканская музыка, она красивая и весёлая.

Из русской кухни я попробовал достаточно много блюд. Понравился бефстроганов. Другие блюда тоже хороши, но не помню название. Борщ я тоже пробовал, мне понравилось, но не являюсь большим поклонников супов», заявил Понсе во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

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