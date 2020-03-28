Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как решился на переход в московскую команду.
«Если говорить о футболе, удивила интенсивность и команды. Как страна, Россия тоже понравилась. Понравилась Москва, очень много интересных мест. Спасибо всем, что я оказался здесь.
Решение о переезде было принято на семейном совете. К тому моменту жена была уже беременна, поэтому для меня это было непросто. Но я принял решение переезжать. Поговорил с отцом, он одновременно и мой агент. О переезде нисколько не жалею.
Помню матч Аргентины с Нигерией, смотрел репортажи из России. И да, безусловно, чемпионат мира тоже повлиял на решение переехать сюда», — заявил Понсе во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».
Понсе: для аргентинца русский язык оказался крепким орешком
Читайте также
- 28 марта 2020
-
17:39
-
17:34
-
17:32
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:27
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:48
-
15:33
-
15:22
-
15:06
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:01
-
12:57
-
12:36
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:53
-
11:49
-
11:33
-
11:11
Партнерский контент