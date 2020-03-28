Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как решился на переход в московскую команду.



«Если говорить о футболе, удивила интенсивность и команды. Как страна, Россия тоже понравилась. Понравилась Москва, очень много интересных мест. Спасибо всем, что я оказался здесь.



Решение о переезде было принято на семейном совете. К тому моменту жена была уже беременна, поэтому для меня это было непросто. Но я принял решение переезжать. Поговорил с отцом, он одновременно и мой агент. О переезде нисколько не жалею.



Помню матч Аргентины с Нигерией, смотрел репортажи из России. И да, безусловно, чемпионат мира тоже повлиял на решение переехать сюда», — заявил Понсе во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

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