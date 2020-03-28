Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете

Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как решился на переход в московскую команду.

«Если говорить о футболе, удивила интенсивность и команды. Как страна, Россия тоже понравилась. Понравилась Москва, очень много интересных мест. Спасибо всем, что я оказался здесь.

Решение о переезде было принято на семейном совете. К тому моменту жена была уже беременна, поэтому для меня это было непросто. Но я принял решение переезжать. Поговорил с отцом, он одновременно и мой агент. О переезде нисколько не жалею.

Помню матч Аргентины с Нигерией, смотрел репортажи из России. И да, безусловно, чемпионат мира тоже повлиял на решение переехать сюда», — заявил Понсе во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

Понсе: для аргентинца русский язык оказался крепким орешком
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020