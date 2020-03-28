При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС

При тушении масштабного пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник спасательной службы, сообщает телеграм-канал Baza.
Пожарный Алексей Кравцов не смог выбраться из кольца огня. Поджигателей, из-за которых началось возгорание, пока не удалось задержать. По оперативным данным, они скрылись на белой «Ладе».
Масштабный пожар возле стадиона «Ростов Арена» начался из-за умышленного поджога. Площадь пожара — больше 1000 кв. метров, его тушили в том числе и с помощью вертолёта.
«Ростов Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Ростов». Жёлто-синие, набрав 38 очков в 22 встречах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 2018 году на «Ростов Арене» проходили матчи чемпионата мира по футболу. На стадионе состоялось пять встреч: четыре — на групповом этапе, одна — в раунде плей-офф.
- 28 марта 2020
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:32
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:27
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:48
-
15:33
-
15:22
-
15:06
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:01
-
12:57