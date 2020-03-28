При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС

При тушении масштабного пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник спасательной службы, сообщает телеграм-канал Baza.

Пожарный Алексей Кравцов не смог выбраться из кольца огня. Поджигателей, из-за которых началось возгорание, пока не удалось задержать. По оперативным данным, они скрылись на белой «Ладе».

Масштабный пожар возле стадиона «Ростов Арена» начался из-за умышленного поджога. Площадь пожара — больше 1000 кв. метров, его тушили в том числе и с помощью вертолёта.



«Ростов Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Ростов». Жёлто-синие, набрав 38 очков в 22 встречах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



В 2018 году на «Ростов Арене» проходили матчи чемпионата мира по футболу. На стадионе состоялось пять встреч: четыре — на групповом этапе, одна — в раунде плей-офф.