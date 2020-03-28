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Бакаев вслед за Джикией и Ребровым выставил футболку на аукцион

Бакаев вслед за Джикией и Ребровым выставил футболку на аукцион
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев объявил в «Инстаграме» старт благотворительного аукциона, на который выставил свою игровую майку.

«Поддерживаю благотворительный челлендж капитана „Спартака“ Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артёму Рогову, и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона. Стартовая цена — 5 тыс. рублей, шаг — 1 тыс. рублей», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Джикия разыграл несколько своих футболок на аукционе, все средства были направлены на лечение Артёма Рогова, страдающего от болезни Канавана (наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга). Его инициативу поддержал голкипер «Спартака» Артём Ребров.

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