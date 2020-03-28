Десятилетнего футболиста подстрелили на детской площадке в Москве

В десятилетнего мальчика, играющего в футбол, выстрелили на детской площадке в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.



Школьник играл в футбол на Ташкентской улице, когда в него выстрелили. По предварительной информации, стреляли из травматического оружия. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали с ранением груди. Полиция начала проверку.

Сейчас в российских школах идут весенние каникулы. Из-за коронавируса они продлятся три недели вместо одной – с 23 марта по 12 апреля.

Сегодня, 28 марта, мадридский «Атлетико» на официальном сайте сообщил о смерти игрока академии клуба Кристиана Минчолы, ему было 14 лет. Юный футболист выступал за «матрасников» с сезона-2013/2014. Причина смерти Минчолы не названа.