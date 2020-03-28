Русская жена помешала Зе Луишу играть на приставке. В ответ он шлёпнул её по ягодицам
Русская жена нападающего «Порту» Зе Луиша попыталась пошутить над мужем, который был занят игрой на приставке. Алеся прошлась мимо возлюбленного, чтобы закрыть экран телевизора. В ответ футболист шлёпнул её по ягодицам.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Зе Луиш разыграл Алесю с помощью стакана воды и швабры.
Зе Луиш выступает за «Порту» с лета 2019 года. Ранее форвард защищал цвета московского «Спартака», «Браги», «Видеотона» и «Жил Висенте». На международном уровне игрок представляет национальную команду Кабо-Верде.
В нынешней кампании Зе Луиш забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Порту» во всех турнирах.
Турнирная таблица чемпионата Португалии сезона-2019/2020
«Почаще бы так». Русская жена Зе Луиша показала, как муж моет полы
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