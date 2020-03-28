Русская жена помешала Зе Луишу играть на приставке. В ответ он шлёпнул её по ягодицам

Русская жена нападающего «Порту» Зе Луиша попыталась пошутить над мужем, который был занят игрой на приставке. Алеся прошлась мимо возлюбленного, чтобы закрыть экран телевизора. В ответ футболист шлёпнул её по ягодицам.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Зе Луиш разыграл Алесю с помощью стакана воды и швабры.

Зе Луиш выступает за «Порту» с лета 2019 года. Ранее форвард защищал цвета московского «Спартака», «Браги», «Видеотона» и «Жил Висенте». На международном уровне игрок представляет национальную команду Кабо-Верде.

В нынешней кампании Зе Луиш забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Порту» во всех турнирах.

Турнирная таблица чемпионата Португалии сезона-2019/2020