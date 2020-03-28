Аджоев — об отмене финансового фэйр-плей: Федун говорит правильные вещи

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев оценил вероятность продолжения сезона РПЛ, приостановленного 10 апреля.

«Очень сложно что-либо прогнозировать в сложившейся ситуации. У нас есть принципиальное желание доиграть чемпионат, но может быть всякое. Возникает очень много вопросов. Как закончить чемпионат, не определив чемпиона? Это же неправильно. Если закрыть сезон, то по какому регламенту будем определять позиции клубов? Многие команды, которые сейчас в первой шестерке, согласятся с закрытием. Но если рассудить логически, то правильнее тогда вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты



По крайней мере тогда был полноценный чемпионат. А как иначе? Ведь получается несправедливо, что сейчас не все клубы успели сыграть друг с другом по два матча. Плюс при таком раскладе, как я понимаю, никто не вылетает, просто поднимутся две команды из ФНЛ. Подчеркиваю, что всё это просто наши мысли, не более того. Повторю, что принципиально мы хотим доиграть чемпионат. Разумеется, будем следовать решениям РПЛ, но свое мнение высказываем.



Если карантин совсем затянется, готовы ли доиграть сезон летом или осенью? Думаю, да. Будем искать подходящее решение.Отмена финансового фэйр-плей? Кроме фэйр-плей, здесь играют роль футболисты с большими зарплатами, у которых контракты ещё и в евро. Мы со своими игроками договорились, зафиксировав валютный курс. Футболисты пошли навстречу, с пониманием относятся к ситуации. Мы нашли общий язык и двигаемся вперед. Но в целом понимаю Леонида Федуна, он говорит правильные вещи. В нынешней ситуации сложно с финансовыми вопросами», — цитирует Аджоева Sport24.

Ранее УЕФА ответил на предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна об отмене финансового фэйр-плей в связи с приостановкой чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.