«Ростов» показал, как избежать заражения коронавирусом

«Ростов» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором полузащитник Матиас Норманн показывает, как следовать правилам профилактики коронавируса.

Клуб советует не здороваться за руку, держаться на расстоянии как минимум одного метра от других людей, использовать локти для открывания дверей и чаще мыть руки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал пять правил, которые необходимо соблюдать, чтобы помочь остановить эпидемию коронавируса. Один из советов звучал следующим образом: «Мойте руки как можно чаще с мылом или с любым другим спиртосодержащим средством».

Карпин, так же как и большинство профессиональных футболистов и тренеров, из-за коронавируса находится в карантине. Чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, приостановлены.