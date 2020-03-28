Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать

Главный тренер «Зенита-2», бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» призвал подписчиков оставаться дома.
Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин. Экс-футболист добавил к видео отрывок из песни Brainstorm «Выходные».
«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя — подумайте о других, в первую очередь — о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия её отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться ещё успеем», — такой записью сопроводил ролик Радимов.
Ранее Радимов похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за меры, принимаемые в борьбе с коронавирусом.
- 28 марта 2020
-
21:51
-
21:51
-
21:42
-
21:28
-
21:11
-
20:56
-
20:46
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:32
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:27
-
16:22
-
16:03
-
16:02