Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать

Главный тренер «Зенита-2», бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» призвал подписчиков оставаться дома.

Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин. Экс-футболист добавил к видео отрывок из песни Brainstorm «Выходные».

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя — подумайте о других, в первую очередь — о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия её отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться ещё успеем», — такой записью сопроводил ролик Радимов.

Ранее Радимов похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за меры, принимаемые в борьбе с коронавирусом.