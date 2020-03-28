Семья Дибалы сдала отрицательный анализ на коронавирус

Членов семьи нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы протестировали на коронавирус, сообщает Football Italia. Результаты исследования оказались отрицательными.
Семья Дибалы недавно навещала аргентинского форварда в Турине. По возвращении в Аргентину его близким пришлось самоизолироваться.
Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка Ориана заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19). Футболист отметил, что пара находится в самоизоляции. Он говорил, что испытывал симптомы болезни, ему было трудно дышать.
Дибала — третий игрок «Ювентуса», заразившийся коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончалось более 30 тысяч человек, излечились 139 тысяч.
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