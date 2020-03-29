Созин: если иностранец не хочет играть в России за рубли, пусть играет в Венгрии

Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что игрокам российского чемпионата нужно платить зарплату рублями.
«Снова встал вопрос о том, что многие игроки в РПЛ получают зарплату в евро или долларах. Теперь руководители команд хотят привязать курс к определённой сумме. Вопрос к этим руководителям: вы что, дилетанты? Вы руководите клубом первый день? Почему не сделали контракты в рублях?
Ситуации, когда цена за доллар и евро сильно росла, уже были. Почему после этого вы не перешли на рубли? А если иностранец не хочет играть за рубли в нашей стране, пусть играет где-то ещё, пусть в Венгрии играет! Пора понять, что у нас рубли. Платите ими, тогда проблем не будет. Так что подписывайте контракт с легионерами, которые приедут к нам в будущем, в рублях, и не морочьте себе голову», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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