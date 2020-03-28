Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату четыре месяца. Клуб сэкономит € 90 млн

Футболисты «Ювентуса» согласились на коллективное понижение годовой зарплаты, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. В ответ клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты в случае, если сезон возобновится.
«В ближайшие недели будут заключены личные соглашения с игроками и тренером, как того требует действующий регламент. Договорённость позволит «Ювентусу» сэкономить около € 90 млн в текущем финансовом году. Если матчи этого сезона будут перенесены, клуб проведёт переговоры об условном увеличении зарплат в соответствии с фактическим возобновлением соревнований. «Ювентус» хотел бы поблагодарить игроков и тренера за самоотдачу в трудное для всех время», — говорится в заявлении клуба.
- 28 марта 2020
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