Ведерников: утром выехал на подписание контракта с «Зенитом», вечером оказался в «Ростове»

Защитник «Ростова» Данила Ведерников, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме», рассказал, как перешёл в ростовскую команду.
«История перехода в «Ростов» похожа на сюжет из фильма. Честно, утром выехал на подписание контракта с «Зенитом», а вечером оказался в «Ростове». В итоге, взвесив все за и против, принял решение в пользу «Ростова», чему очень рад
Где лучше — в «Ростове» или «Краснодаре»? Не вижу смысла сравнивать. В «Краснодаре» я был в академии, в «Ростове» — в главной команде», — написал Ведерников.
Ведерников — воспитанник «Краснодара». Контракт с «Ростовом» он подписал в августе 2019 года. На текущий момент в активе 18-летнего игрока три матча за основную команду ростовчан. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет € 150 тыс.
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