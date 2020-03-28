«У нас есть Кокорин, но нет ворот». Талисман «Сочи» пришёл на пустой «Фишт»

Талисман футбольного клуба «Сочи» Барсик посетил стадион «Фишт» и сфотографировался со смешными баннерами. На одном из них написано: «У нас есть Кокорин, но нет ворот».

«Вот уже вторые выходные мы вынуждены обходиться без футбола. Это грустно, досадно, но таковы реалии.

Стадионы пустуют, по телевизору показывают старые игры, а мы вынуждены восполнять недостаток футбола игрой в его киберсобрата. Нам катастрофически не хватает свежих эмоций, живого общения и ощущения праздника. Но сейчас важнее здоровье и наша общая безопасность.

В это непростое время наш стадион охраняет Барсик. И эти кадры он посвящает вам. Улыбнитесь и вспомните, что футбол однажды вернётся. Вернётся праздник и веселье. А пока нам нужно набраться терпения и немного посидеть дома. В конце концов там не так плохо. Что и подтверждает своим примером горячий южный барс», — говорится в сообщении «Сочи».

Фото можно посмотреть на странице «Сочи» в «Инстаграме».