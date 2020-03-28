К. Родригес: в «Спартаке» не воспринимал Дзюбу как футболиста

Бывший защитник московского «Спартака» Клементе Родригес оценил игру нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на ранних этапах карьеры.
«Дзюба — огромный форвард, очень высокий. Это же он, да? (смеётся). Когда выступал за «Спартак», он был не очень хорошим игроком. Я не воспринимал его как футболиста. Смотрел на него во время тренировок и говорил: „Что этот парень делает в одной команде с нами?“.
Через какое-то время я увидел его в игре и сказал: «Посмотрите, как вырос этот чувак, как он проявляет себя на поле!». Помню, в тот день Дзюба забил два гола. Я рад за Дзюбу, за то, чего он достиг в профессиональной карьере», — цитирует Родригеса Futbol Bajo Cero.
Дзюба играл за основную команду «Спартака» с 2006 по 2015 год.
Ранее нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выступил с видеообращением в связи с пандемией коронавируса.
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