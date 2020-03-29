Витсель показал, какие причёски будут у игроков дортмундской «Боруссии» из-за карантина

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель пошутил, что из-за карантина у всех его одноклубников будет такая же причёска, как у него.
«Когда команда не может постричься в условиях изоляции», — написал Витсель на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Акселя Витселя в «Твиттере».
Спустя несколько часов пресс-служба сборной Бельгии опубликовала аналогичную фотографию, но с футболистами национальной команды.
Фото можно посмотреть на странице сборной Бельгии в «Твиттере».
Аксель перешёл в «Боруссию» летом 2018 года. Ранее хавбек защищал цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Зенита», «Бенфики» и льежского «Стандарда».
В нынешнем сезоне Витсель принял участие в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Игрок записал в свой актив 4 мяча и 4 результативные передачи.
- 29 марта 2020
-
00:59
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:19
-
00:01
- 28 марта 2020
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:27
-
23:09
-
22:50
-
22:35
-
22:26
-
21:51
-
21:51
-
21:42
-
21:28
-
21:11
-
20:56
-
20:46
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:11