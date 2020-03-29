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Витсель показал, какие причёски будут у игроков дортмундской «Боруссии» из-за карантина

Витсель показал, какие причёски будут у игроков дортмундской «Боруссии» из-за карантина
Футбол / Германия 0

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель пошутил, что из-за карантина у всех его одноклубников будет такая же причёска, как у него.

«Когда команда не может постричься в условиях изоляции», — написал Витсель на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Акселя Витселя в «Твиттере».

Спустя несколько часов пресс-служба сборной Бельгии опубликовала аналогичную фотографию, но с футболистами национальной команды.

Фото можно посмотреть на странице сборной Бельгии в «Твиттере».

Аксель перешёл в «Боруссию» летом 2018 года. Ранее хавбек защищал цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Зенита», «Бенфики» и льежского «Стандарда».

В нынешнем сезоне Витсель принял участие в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Игрок записал в свой актив 4 мяча и 4 результативные передачи.

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