«Реал» не планирует снижать зарплаты игрокам

Руководство мадридского «Реала» не собирается уменьшать зарплаты игрокам и персоналу клуба из-за пандемии коронавируса, сообщает Сuatro.
В клубе уверены, что им по силам выйти из непростой экономической ситуации без финансовых потерь.
27 марта «Барселона» на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса. Клуб сократит рабочий день для всех сотрудников и пропорционально сократит их заработную плату. Спортивные объекты «Барселоны» на время эпидемии перейдут в ведение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 30 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 141 тыс.
Ранее нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Гарет Бэйл продемонстрировал навыки игры в гольф.
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