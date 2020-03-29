«Реал» не планирует снижать зарплаты игрокам

Руководство мадридского «Реала» не собирается уменьшать зарплаты игрокам и персоналу клуба из-за пандемии коронавируса, сообщает Сuatro.

В клубе уверены, что им по силам выйти из непростой экономической ситуации без финансовых потерь.

27 марта «Барселона» на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса. Клуб сократит рабочий день для всех сотрудников и пропорционально сократит их заработную плату. Спортивные объекты «Барселоны» на время эпидемии перейдут в ведение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 30 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 141 тыс.

Ранее нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Гарет Бэйл продемонстрировал навыки игры в гольф.