«За твоё счастье и благополучие в ответе я!» Тарасов поздравил жену с днём рождения

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал поздравление своей супруге Анастасии Костенко.

«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днем рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я! Люблю», — написал Тарасов.

Сегодня, 29 марта, Анастасии исполнилось 26 лет. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двоих дочерей: Милана (родилась 10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020).

Анастасия Костенко — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

Ранее Тарасов потренировал прооперированную ногу под обращение президента РФ Владимира Путина.