«За твоё счастье и благополучие в ответе я!» Тарасов поздравил жену с днём рождения

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал поздравление своей супруге Анастасии Костенко.
«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днем рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я! Люблю», — написал Тарасов.
Сегодня, 29 марта, Анастасии исполнилось 26 лет. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двоих дочерей: Милана (родилась 10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020).
Анастасия Костенко — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.
Ранее Тарасов потренировал прооперированную ногу под обращение президента РФ Владимира Путина.
- 29 марта 2020
-
00:59
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:19
-
00:01
- 28 марта 2020
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:27
-
23:09
-
22:50
-
22:35
-
22:26
-
21:51
-
21:51
-
21:42
-
21:28
-
21:11
-
20:56
-
20:46
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:11