Экс-игрок сборной Югославии: Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!

Бывший игрок сборной Югославии, ныне футбольный тренер Драгослав Степанович поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Луке Йовича.

Ранее Йович подвергся большой критике за то, что вернулся в Сербию из Испании, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде в связи с пандемией коронавируса.

«Йович — единственный, кто делает всё, чтобы разрушить свою карьеру! Он работает против самого себя. Луке повезло, что Ади Хюттер дал ему шанс в «Айнтрахте», а затем сделал его трансфер крупнейшим в истории Сербии. Не могу поверить в то, что делает этот парень.

Я читаю сербские СМИ. Знаю, какая у него была жизнь. В детстве ему приходилось спать в отцовской машине, чтобы посещать утренние тренировки в «Црвене Звезде». Он пошёл на большие жертвы, а теперь происходит такое. Не знаю, что сказать. Лука очевидно думает не о себе, а о других.

Когда говорят, что существует запрет, не надо притворяться, что ты ничего не понял! Лучше помолчи, ничего не говори. Не могу поверить, что он сделал подобное», — приводит слова Степановича Kurir.

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