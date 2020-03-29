Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Легендарный турецкий вратарь Речбер госпитализирован с коронавирусом

Легендарный турецкий вратарь Речбер госпитализирован с коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

Ишил Речбер, жена легендарного турецкого голкипера Рюштю Речбера, сообщила, что её муж заразился коронавирусом. Сейчас 46-летний экс-футболист находится в больнице под наблюдением врачей.

«Хотела бы рассказать больше хороших новостей, но моего мужа госпитализировали с диагнозом COVID-19. Мы были шокированы, что симптомы инфицирования проявились внезапно, когда всё было нормально.

Моя единственная просьба — чтобы люди вели себя немного более добросовестно и уважительно. Мой тест и тесты наших детей были отрицательными. Только анализ мужа оказался положительным.

Мы вынуждены сидеть дома, пока он находится в больнице. Самое сложное — то, что мы не можем быть с ним. Надеюсь, с помощью Аллаха и турецких врачей он справится с этим», — написала Ишил на своей странице в «Инстаграме».

Рюштю Речбер занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). На клубном уровне вратарь выступал за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».

Шевченко: ситуация с коронавирусом похожа на аварию на Чернобыльской АЭС
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020