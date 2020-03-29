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Каррагер: будь я тренером, был бы похож скорее на Моуринью, чем на Гвардиолу

Каррагер: будь я тренером, был бы похож скорее на Моуринью, чем на Гвардиолу
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, сейчас выступающий в качестве эксперта в СМИ, рассказал, каким был бы стиль его работы, будь он тренером.

«Два лучших тренера за последние 20 лет — это Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола. Если бы тренером работал я, то стилистически я был бы скорее похож на Моуринью, просто потому что у меня схожие взгляды на футбол. Я просто не смог бы ставить футбол а-ля „Барселона“, всё-таки для меня всегда результат важнее, чем игра. Хотя футбол развивается, и сейчас болельщики хотят и того, и другого. Кстати, когда я играл за „Ливерпуль“, мы играли в весьма умный футбол», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Каррагер, отыгравший за «Ливерпуль» всю карьеру (1996-2013), провёл в составе мерсисайдцев 737 матчей и забил четыре мяча.

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