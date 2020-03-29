Кержаков ответил подписчику в «Инстаграме», обвинившему его в нарушении карантина

Бывший нападающий «Зенита», испанской «Севильи», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков, ныне работающий тренером сборной России до 18 лет, опубликовал пост в «Инстаграме». На фото Кержаков вместе с детьми находится на природе, у поста выставлен геотег — Финский залив.
Один из подписчиков Кержакова написал, что спортсмен нарушил требования, связанные с пандемией коронавируса — не остался дома. «Фото классное, но вы же в одном из своих постов призывали оставаться всем дома, что это не выходные, а дни, чтобы сидеть дома, чтобы позаботиться о своей безопасности». — сказано в комментарии.
«Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух — это нарушение правил карантина?», — ответил Кержаков.
Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы жители страны могли ограничить социальные контакты и воспрепятствовать распространению COVID-19.
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