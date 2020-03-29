Игроки и тренеры не могут попасть в Китай из-за закрытых границ

Китай, в котором зародился коронавирус COVID-19, почти справился с эпидемией, однако, в связи с распространением вируса в Европы, страна временна закрыла границу на въезд для повторной эпидемии.

Из-за этого ряд иностранных футболистов и тренеров не может вернуться в Китай, сообщает TMZ. При этом, в отличие от Европы, где футбольные первенства временно приостановлены, в Поднебесной планируют возобновление турнира в мае 2020 года. В чемпионате Китая выступает, например, бразильский форвад Халк, игравший за «Порту» и «Зенит», экс-полузащитник «Челси» Оскар и хавбек сборной Узбекистана Одил Ахмедов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.