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«Барселона» хочет договориться с игроками о сокращении зарплат без формальностей

«Барселона» хочет договориться с игроками о сокращении зарплат без формальностей
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» хочет прийти к соглашению с игроками о сокращении зарплат, не прибегая для этого к юридическим процедурам, сообщает Marca.

Речь идёт о процедуре ERTE, что расшифровывается как Expediente de Regulación Temporal de Empleo – «Протокол временного регулирования занятости». Это значит, что в особых случаях, к которым относится пандемия коронавируса, компании в праве сокращать заплаты и аннулировать трудовые договоры сотрудникам. Процедура сопряжена со множеством формальностей, поэтому клуб хочет договориться с игроками полюбовно.

Осложняет ситуацию тот факт, что конкурент «Барсы», мадридский «Реал», не будет сокращать выплаты своим сотрудникам. Кроме того, не все футболисты каталонского клуба готовы получать меньше.

«Реал» не планирует снижать зарплаты игрокам
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