«Барселона» хочет договориться с игроками о сокращении зарплат без формальностей

Испанская «Барселона» хочет прийти к соглашению с игроками о сокращении зарплат, не прибегая для этого к юридическим процедурам, сообщает Marca.

Речь идёт о процедуре ERTE, что расшифровывается как Expediente de Regulación Temporal de Empleo – «Протокол временного регулирования занятости». Это значит, что в особых случаях, к которым относится пандемия коронавируса, компании в праве сокращать заплаты и аннулировать трудовые договоры сотрудникам. Процедура сопряжена со множеством формальностей, поэтому клуб хочет договориться с игроками полюбовно.

Осложняет ситуацию тот факт, что конкурент «Барсы», мадридский «Реал», не будет сокращать выплаты своим сотрудникам. Кроме того, не все футболисты каталонского клуба готовы получать меньше.