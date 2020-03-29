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Стерлинг призвал своих подписчиков в «Инстаграме» быть дома

Стерлинг призвал своих подписчиков в «Инстаграме» быть дома
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг в «Инстаграме» обратился к своим подписчикам. Игрок призвал всех оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.

«Обязательно оставайтесь дома. Медики делают фантастическую работу, и если мы будет правильно себя вести, мы им поможем. Надеюсь на то, что мы скоро увидимся на стадионе, но пока — будьте дома», — сказал Стерлинг.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.

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