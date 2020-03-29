Роналду опубликовал фото с матерью, перенесшей инсульт, после выписки из больницы

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Инстаграме» поблагодарил врачей после выписки из больницы его матери, где она оказалась из-за перенесённого инсульта.



«Чрезвычайно благодарен за то, что моя мама вернулась домой из больницы и выздоравливает. Заботьтесь о своих семьях и близких», — подписал фото с сёстрами и матерью Криштиану.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру столкнулась с проблемами со здоровьем в начале марта. 2 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года. В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отметился 25 голами и 4 результативными передачами.