Роналду опубликовал фото с матерью, перенесшей инсульт, после выписки из больницы

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Инстаграме» поблагодарил врачей после выписки из больницы его матери, где она оказалась из-за перенесённого инсульта.
«Чрезвычайно благодарен за то, что моя мама вернулась домой из больницы и выздоравливает. Заботьтесь о своих семьях и близких», — подписал фото с сёстрами и матерью Криштиану.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.
Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру столкнулась с проблемами со здоровьем в начале марта. 2 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года. В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отметился 25 голами и 4 результативными передачами.
- 29 марта 2020
-
06:22
-
06:20
-
05:53
-
05:24
-
04:49
-
04:30
-
03:52
-
03:24
-
03:00
-
02:44
-
02:27
-
02:01
-
01:39
-
00:59
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:19
-
00:01
- 28 марта 2020
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:27
-
23:09
-
22:50
-
22:35
-
22:26
-
21:51
-
21:51
-
21:42
-
21:28
-
21:11
-
20:56
-
20:46
-
20:29