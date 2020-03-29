Тер Штеген: люди смеются, когда я им говорю, что мало знаю о футболе

27-летний вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген признался, что не так сильно разбирается в футболе, как об этом думают окружающие.

«Люди смеются, когда я говорю им, что мало знаю о футболе. Не смотрю много игр, только когда есть очень хорошие матчи или мой друг участвует в игре, и мне любопытно. Меня часто спрашивают о каком-то игроке, а я понятия не имею, кто это.

Зачастую лучше помню, как двигается по полю тот или иной футболист, как бьёт по воротам, чем его имя. Мне больше нравится говорить с женой об архитектуре», — признался тер Штеген в интервью El País.

В текущем сезоне тер Штеген принял участие в 34 играх за «Барселону» во всех турнирах, пропустив 34 мяча и отыграв на ноль в 11 матчах.