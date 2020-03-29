Клубы Лиги 1 могут потерять € 110 млн доходов от телеправ

Телевещатель чемпионата Франции Canal+ не собирается совершать выплату € 110 млн, согласно подписанному контракту, намеченную на 5 апреля, из-за приостановления чемпионатов в связи с пандемией коронавируса, сообщает L'Equipe.

Доходы от телевизионных прав для французских клубов составляют от 36% до 47% от общей прибыли, в зависимости от проведённых трансферов, и удержание этого платежа нанесёт серьёзный удар по бюджетам команд. Компания не хочет совершать выплату, сославшись на то, что она понесла огромные убытки в результате приостановления сезона.

Всего Canal+ обязан выплатить по контракту € 548 млн, ещё € 201 млн — beIN. Даже если внутренний сезон во Франции возобновится по сокращённому календарю, телекомпании могут всё же отказаться заплатить все запланированные € 759 млн.

Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса 13 марта.