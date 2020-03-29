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Капдевила: Смолов запомнился всем благодаря своей игре в матче с «Реалом»

Капдевила: Смолов запомнился всем благодаря своей игре в матче с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Бывший защитник сборной Испании Жоан Капдевила поделился впечатлениями от игры 30-летнего российского нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего на правах аренды за испанскую «Сельту».

«Впечатления от первых матчей Смолова за «Сельту»? Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче с «Реалом». Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное — не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать», — сказал Капдевила в интервью «Известиям».

Видео тренировки Смолова во время карантина можно посмотреть на «Чемпионате».

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года на правах аренды до конца текущего сезона. В розыгрыше чемпионата Испании, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Смолов провёл за «Сельту» шесть матчей и забил один мяч — в ворота мадридского «Реала» в 24-м туре.

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