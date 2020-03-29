РПЛ может возобновить сезон в июле, в «Атлетико» скончался игрок U14. Главные новости дня

Скончался 14-летний игрок мадридского «Атлетико», руководство РПЛ может возобновить сезон в июле, возле «Ростов-Арены» произошёл масштабный пожар, жена Овечкина возмущена поведением москвичей во время пандемии, форвард «Зенита» заинтересовал «Наполи» и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. Мадридский «Атлетико» на официальном сайте сообщил о смерти игрока академии клуба Кристиана Минчолы. Футболисту было 14 лет.

2. Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. При таком развитии событий следующий сезон начнётся в сентябре и, скорее всего, командам придётся играть по два матча в неделю.

3. «В России не понимают всей серьёзности ситуации — в Италии было так же». Российский футболист клуба итальянской Серии D «Вастоджирарди» Владимир Михайловский рассказал о распространении коронавируса в стране.

4. При тушении масштабного пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник спасательной службы.

Пожарный Алексей Кравцов не смог выбраться из кольца огня. Поджигателей, из-за которых началось возгорание, задержать не удалось. Масштабный пожар возле стадиона «Ростов Арена» начался из-за умышленного поджога. Площадь пожара составила более 1000 кв. метров, его тушили в том числе и с помощью вертолёта.

5. 10-летнего футболиста подстрелили на детской площадке в Москве. Школьник играл в футбол на Ташкентской улице, когда в него выстрелили. По предварительной информации, стреляли из травматического оружия.

6. «Люди, что с вами?» Жена Овечкина возмущена поведением москвичей во время пандемии.

7. Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста в летнее трансферное окно.

8. Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату четыре месяца. Клуб сэкономит € 90 млн. Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. В ответ клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты, если сезон возобновится.

9. Сразу пять игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии Hockey News.

10. По состоянию на 28 марта коронавирусом заразилось как минимум 157 спортсменов и людей, связанных со спортом. Среди них больше всего испанцев и итальянцев. Вирусом заразилось более 660 тыс. человек по всему миру, а скончалось более 30 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч. США занимает первое место в мире по количеству заболевших в результате заражения коронавирусом – 121 тыс. человек, из которых погибло больше 2 тыс.