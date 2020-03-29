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К. Родригес: Карпин и Лаудруп — отличные тренеры

К. Родригес: Карпин и Лаудруп — отличные тренеры
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник московского «Спартака» Клементе Родригес поделился мнением о бывших наставниках красно-белых Валерии Карпине и Микаэле Лаудрупе.

«У нас были очень хорошие отношения. Они тоже говорили по-испански, и это было большим плюсом. Они очень добрые люди и хорошо относились к нам. Например, когда мы просили разрешения вернуться к семье, они относились к этому с пониманием и давали по два или три дня на поездку в межсезонье. Карпин и Лаудруп всегда знали, чего хотят, и передавали свой настрой команде. Они были не только великими игроками, они стали отличными тренерами», — приводит слова Родригеса Futbol Bajo Cero.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год. На данный момент специалист занимает пост главного тренера «Ростова». Лаудруп работал в московском клубе с 2008 по 2009 год.

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