«Динамо» проведёт онлайн-встречу болельщиков с футболистами

Во время приостановки Российской Премьер-Лиги, связанной с эпидемией коронавируса, московское «Динамо» проведёт ряд онлайн-мероприятий для болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В пресс-службе клуба анонсировали онлайн-шоу «Динамо» дома», во время которого фанаты встретятся с футболистами команды, известными болельщиками и журналистами. Любой желающий может отправить заявку на участие в шоу, участников которого будут выводить в прямой эфир через видеозвонок. Кроме того, на следующей неделе футболисты «Динамо» ответят на вопросы болельщиков, которые можно присылать в пресс-службу московского клуба.
Во время «Недели здоровья» в «Динамо» тренер по физической подготовке основной команды Пастор Пепе продемонстрирует комплекс упражнений, которые при регулярном выполнении позволят болельщикам оставаться в форме. Футболисты расскажут о мерах профилактики на время предстоящей недели в социальных сетях клуба.
В социальных сетях команды проходит конкурс «карантинок» — весёлых изображений с различными рекомендациями на время карантина. В клубе отберут авторов самых оригинальных публикаций и вручат призы.
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