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ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири

ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири
Футбол / РПЛ 0

«Ливерпуль» планирует расстаться с полузащитником Шерданом Шакири, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдский клуб летом рассчитывает выставить 28-летнего швейцарского футболиста на трансфер. Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, «Рома» и «Севилья». Напомним, зимой «Ливерпуль» отказался отдать Шакири в аренду в римский клуб.

Шакири перешёл в «Ливерпуль» из «Сток Сити» в 2018 году. В составе мерсисайдского клуба швейцарский хавбек стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, а также выиграл клубный чемпионат мира и стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2019 году.

В нынешнем сезоне Шакири в 6 матчах английской Премьер-лиги забил 1 гол. Трансферная стоимость игрока, по версии Transfermarkt.de, оценивается в € 20 млн. Контракт Шакири с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2023 года.

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