Вратарь «Барселоны» тер Штеген: уборка дома — это тоже упражнение

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.



«Большую часть времени провожу в гостиной и на кухне. Занимаюсь в тренажёрном зале. Есть множество упражнений, которые выполняю каждый день. Иногда провожу тренировку до завтрака. Затем убираю дом, потому что это тоже упражнение.



Мы все находимся в одинаковой ситуации и должны мотивировать людей оставаться дома. Мы можем влиять на других. Все должны помнить, как важно не выходить на улицу в нынешних обстоятельствах», — приводит слова тер Штегена Marca.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч.