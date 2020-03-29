Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Барселоны» тер Штеген: уборка дома — это тоже упражнение

Вратарь «Барселоны» тер Штеген: уборка дома — это тоже упражнение
Футбол / Испания 0

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.

«Большую часть времени провожу в гостиной и на кухне. Занимаюсь в тренажёрном зале. Есть множество упражнений, которые выполняю каждый день. Иногда провожу тренировку до завтрака. Затем убираю дом, потому что это тоже упражнение.

Мы все находимся в одинаковой ситуации и должны мотивировать людей оставаться дома. Мы можем влиять на других. Все должны помнить, как важно не выходить на улицу в нынешних обстоятельствах», — приводит слова тер Штегена Marca.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч.

Тер Штеген: люди смеются, когда я им говорю, что мало знаю о футболе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020