36 лет назад «Ливерпуль» выиграл 4-й подряд Кубок лиги. Этот рекорд до сих пор не побит

28 марта 1984 года состоялся финальный матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» – «Эвертон». Первая игра завершилась вничью — 0:0, матч был переигран, и «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0. Мяч забил Грэм Сунесс. Для красных эта победа стала рекордной, 4-й подряд в финалах Кубка лиги. Ни одному английскому клубу до сих пор не удалось превзойти достижение мерсисайдцев.
Кубок английской лиги начали проводить в 1960 году. В турнире принимают участие клубы из четырёх высших дивизионов страны. Победитель турнира получает путёвку в Лигу Европы. Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити», 1 марта в финале со счётом 2:1 обыгравший «Астон Виллу». Недавно президент УЕФА Александер Чеферин предложил Футбольной ассоциации Англии отказаться от проведения Кубка лиги.
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