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«Советский менталитет». Реакция иностранных фанатов на проведение матчей в Беларуси

«Советский менталитет». Реакция иностранных фанатов на проведение матчей в Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщики в социальный сетях прокомментировали проведение матчей чемпионата Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Эти люди спятили?» — возмутился один из пользователей.

«Спасибо, Беларусь, что помогаешь вирусу распространяться и заставляешь нас дольше оставаться взаперти в наших домах», — с сарказмом отметил другой пользователь.

«Они понятия не имеют, что их ждёт. Им некого будет обвинять», — написал ещё один зритель.

«Советский менталитет», — заключил другой пользователь.

«Не пожелаю такого идиотизма даже злейшему врагу», — высказался ещё один болельщик.

Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионате Беларуси, также состоятся товарищеские встречи
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