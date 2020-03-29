«Советский менталитет». Реакция иностранных фанатов на проведение матчей в Беларуси

Болельщики в социальный сетях прокомментировали проведение матчей чемпионата Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.



«Эти люди спятили?» — возмутился один из пользователей.



«Спасибо, Беларусь, что помогаешь вирусу распространяться и заставляешь нас дольше оставаться взаперти в наших домах», — с сарказмом отметил другой пользователь.



«Они понятия не имеют, что их ждёт. Им некого будет обвинять», — написал ещё один зритель.



«Советский менталитет», — заключил другой пользователь.



«Не пожелаю такого идиотизма даже злейшему врагу», — высказался ещё один болельщик.

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