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Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника
Футбол / Испания 0

Французский телеканал M6 перепутал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша, сообщает Clarin.

В подводке к сюжету, посвящённому звёздам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом, наряду с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера было использовано фото двойника Месси вместо изображения игрока «Барселоны». В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард пожертвовал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине € 1 млн.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены футбольные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом
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