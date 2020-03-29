«Мне оставили ключи и ушли». Парагвайский футболист проводит карантин в пустом отеле
Парагвайский защитник аргентинского «Годой-Крус» Данило Ортис проводит карантин в пустом отеле в Мендосе (Аргентина). В 17-этажном здании гостиницы сейчас проживают только футболист и его жена.
«Мы находимся на карантине уже девять дней. Владельцы этого отеля оставили мне ключи от моих апартаментов и главного входа и ушли домой.
Здесь только мы с женой. Все туристы разъехались. Владельцы отеля отправились домой. В день, когда в Аргентине объявили карантин, к нам постучали и сказали, что все уезжают, а нам оставят ключи от входа, чтобы мы могли выходить, когда потребуется.
Иногда приходят две женщины, чтобы заняться уборкой. Только в это время мы с женой не одни в этом месте», — приводит слова Ортиса La Nacion.
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