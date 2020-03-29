«ПСЖ» интересуется 17-летним полузащитником «Атлетико». Отступные игрока — € 26 млн

«Пари Сен-Жермен» интересуется 17-летним полузащитником молодёжной команды мадридского «Атлетико» Хавьером Серрано. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

Контракт 17-летнего полузащитника сборной Испании U18 с мадридским клубом действует до лета 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 26 млн. По данным источника, французский клуб попытается договориться о снижении стоимости.

Серрано выступал в составе сборных Испании U16 и U17.

Парижский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 68 очков после 27 сыгранных туров. Розыгрыш чемпионата приостановлен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.