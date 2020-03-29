Министр спорта Италии: возобновить матчи 3 мая нереально. Клубы Серии А совершили ошибку

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии в условиях эпидемии коронавируса.
«Возобновить матчи 3 мая нереально. Клубы Серии А совершили ошибку, продолжив играть, когда пришло время остановиться. Они должны понимать, что уже не будет так, как раньше.
Завтра предложу отменить все спортивные мероприятия до конца апреля. Запрет коснётся тренировок, в которые мы до этого не вторгались, потому что думали, что сохранится возможность продолжить чемпионат. Спорт — это не только футбол, а футбол – не только Серия А.
Ожидаю, что запросы команд Серии А будут направлены на перемены. Большие клубы живут в пузыре, не по средствам, начиная с миллионных зарплат их игроков. Им придётся понять, что после кризиса ничто не может быть таким, как раньше», – приводит слова Спадафоры La Gazzetta dello Sport.
- 29 марта 2020
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