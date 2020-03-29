Лебедев: наши футболисты должны согласиться на снижение зарплаты

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев заявил о необходимости снизить зарплаты футболистам во время паузы в Российской Премьер-Лиге.
«Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность. По примеру европейских грандов, наши футболисты должны согласиться, потому что клубы сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплату футболистам. А ведь ничего не происходит — матчей нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продаётся. Федун абсолютно прав, надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание. Решение может быть о снижении зарплаты в период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.
- 29 марта 2020
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:21
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
10:49
-
10:35
-
10:34
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:46
-
09:27
-
09:24
-
08:30
-
08:00
-
07:28
-
06:22
-
06:20
-
05:53
-
05:24
-
04:49
-
04:30
-
03:52
-
03:24
-
03:00