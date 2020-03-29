Лебедев: наши футболисты должны согласиться на снижение зарплаты

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев заявил о необходимости снизить зарплаты футболистам во время паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность. По примеру европейских грандов, наши футболисты должны согласиться, потому что клубы сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплату футболистам. А ведь ничего не происходит — матчей нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продаётся. Федун абсолютно прав, надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание. Решение может быть о снижении зарплаты в период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.

Мостовой: урезание зарплат может пойти на пользу российскому футболу