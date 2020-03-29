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У Кутепова родилась дочь

У Кутепова родилась дочь
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов стал отцом, сообщает пресс-служба красно-белых. Диана, супруга 26-летнего защитника, родила девочку.

«У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3500 г. Девочку назвали Софией.

«Спартак» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорождённой!» — говорится в сообщении пресс-службы московского «Спартака».

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.

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