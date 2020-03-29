Круговой (Россия) — Зинченко (Украина): матч Евро-2020 по FIFA начнётся в 18:00
Сегодня, 29 марта, состоится встреча сборных России и Украины в матче 1/32 финала чемпионата Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов. Сборную Украины представит защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, а сборную России — защитник «Зенита» Данил Круговой.
Турнир проводит блог 433, на который в «Инстаграме» подписаны почти 27 миллионов человек. Трансляция матча начнётся в 18:00 мск на YouTube-канале 433.
На турнире выступают футболисты из 32 разных стран. Помимо встречи Кругового с Зинченко сегодня состоятся матчи Тимоти Фосу-Менса (Нидерланды) с Тоддом Кантуэллом (Англия), Амера Гояка (Босния и Герцеговина) с Тео Эрнандесом (Франция), Филипа Биллинга (Дания) с Деяном Кулусевски (Швеция).
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