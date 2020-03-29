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Ресторан форварда «Наполи» Милика начал готовить еду для больниц в Польше

Ресторан форварда «Наполи» Милика начал готовить еду для больниц в Польше
Футбол / Италия 0

Ресторан Food & Ball в Катовице, владельцем которого является нападающий итальянского клуба «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик, стал готовить еду для больниц города, сообщает пресс-служба заведения на своей странице в «Инстаграме».

Помимо приготовления еды персонал ресторана занимается доставкой продуктов питания в медицинские учреждения по всему городу. Аркадиуш Милик находится в Неаполе на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч. В Польше на данный момент зафиксировано более 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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