Нужно ли клубам РПЛ урезать зарплату футболистам на время приостановки чемпионата?

На данный момент Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса, как и большинство футбольных первенств в других странах. Футболисты многих европейских клубов, таких как «Ювентус», «Бавария», «Боруссия» Д и другие, пошли на снижение зарплаты во время приостановки турниров.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: нужно ли клубам РПЛ урезать зарплату футболистам на время пандемии коронавируса?
Принять участие в опросе можно на "Чемпионате".
В РПЛ сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
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