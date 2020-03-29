Тедеско — о коронавирусе: есть вещи, которые важнее футбола

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о пандемии коронавируса.



«Ситуация достаточно непростая. Она коснулась не только футбола. Нужно сохранять спокойствие, все будет хорошо. Вижу, что люди делают, чтобы победить кризис. Футбол занимает важную часть в нашей жизни. Но есть вещи, которые важнее футбола. До паузы все видели, что мы были на ходу. Мы провели прекрасные сборы, у нас были хорошие результаты в 3 матчах из 4.

Что касается паузы в чемпионате, мы должны поддерживать контакт с игроками. Стараемся давать им верную информацию о ситуации. Посылаем им видео по тактике. Этот период непростой для всех. Иногда, как тренер, чувствуешь себя одиноким», — сказал Тедеско во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч.