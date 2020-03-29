Тедеско: у всех футболистов «Спартака» есть потенциал, чтобы играть за границей

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто из игроков красно-белых смог бы попробовать силы в зарубежных клубах.



«У всех есть шанс выступить в других странах. Команда молодая, имеет большой потенциал, чтобы играть за границей», — сказал Тедеско во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года. На этом посту Тедеско сменил Олега Кононова, который подал в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2).

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.